Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Schifferstadt Am gestrigen Sonntag, gegen 16:00 Uhr, teilt ein Anwohner eine verletzte Frau in seiner Hofeinfahrt in der Iggelheimer Straße mit. Die 47-Jährige klagte über Schmerzen am Fuß und Ellenbogen. Nach den Angaben der 47-Jährigen befuhr diese mit ihrem Fahrrad die Iggelheimer Straße. Hierbei sei ihr unwohl geworden und sie haben einen schattigen Platz aufsuchen wollen. Da das Fahrrad leichte Beschädigungen aufwies, wird nach bisherigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung beim Absteigen gestürzt ist. Die verletzte Radfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

