Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit widersprüchlichen Angaben - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Montag kam es gegen 22:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Clevischen Straße. Ein PKW fuhr von der Werler Landstraße kommend in Richtung Meiningser Weg und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Zaun kollidierte. Zu dem Unfallhergang machten die Fahrzeuginsassen sowie ein unabhängiger Zeuge widersprüchliche Angaben. Möglicherweise war in den Verkehrsunfall ein entgegenkommendes Fahrzeug verwickelt. Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Soest, Telefonnummer 02921/91000 in Verbindung zu setzen. (fx)

