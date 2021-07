Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Verkaufsstand gescheitert - Werkzeuge aus Mehrfamilienhaus gestohlen - Einbruch in Wohnhaus misslingt - Außenspiegel von BMW abmontiert und gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Verkaufsstand gescheitert

Bad Salzschlirf - In der Nacht zu Montag (05.07.) versuchten Unbekannte in den Verkaufstand eines Biergartens am Kulturkessel einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die dortige Zugangstür aufzuhebeln und ließen im weiteren Verlauf von ihrem Vorhaben ab. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Fulda - Eine Baustellenräumlichkeit im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße suchten Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (04.07.) und Montagmorgen (05.07.) auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter über die Hauptzugangstür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten aus dem Inneren unter anderem eine Schlagbohrmaschine der Marke "Hilti" sowie einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge der Marke "Makita" im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Einbruch in Wohnhaus misslingt

Petersberg - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, versuchten Unbekannte zwischen Mittwochabend (30.06.) und Donnerstagnachmittag (01.07.) in ein Wohnhaus in der Rhönbergstraße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, eine Kellertür aufzubrechen - sie flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des verursachten Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Außenspiegel von BMW abmontiert und gestohlen

Fulda - Der rechte Außenspiegel von einem braunem BMW 440i im Wert von rund 250 Euro war Ziel von unbekannten Dieben - diesen montierten die Täter zwischen Sonntagabend (04.07.) und Montagnachmittag (05.07.) fachgerecht ab. Das Auto stand im Tatzeitraum in einer Parkgarage in der Kurfürstenstraße.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell