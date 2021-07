Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Verletzten bei Ebersburg-Schmalnau

Fulda (ots)

Am Montagabend befuhr um 18.20 Uhr ein 23 jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Vito aus der Großgemeinde Gersfeld die K 68 von Ebersburg-Schmalnau in Richtung Dalherda. In Höhe Frauenholz fuhr von links aus einem Verbindungsweg kommend eine 18 jährige Fahrerin eines Ford Focus aus der Großgemeinde Ebersburg auf die K 68 auf und missachtete die Vorfahrt des Vitos. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes Vito wurde dabei in den Straßengraben geschleudert und überschlug sich dort mehrfach. Der Vitofahrer, ein 31 jähriger Mitinsasse sowie die Fahrerin des Ford Focus wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand 19.000 EUR Sachschaden.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105.2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell