POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Unfall auf der BAB 66 zwischen Neuhof Nord und Fuldaer Dreieck durch plötzlich einsetzenden Starkregen

Neuhof - Am Montag (05.06.), gegen 10 Uhr, kam es auf der A 66 zwischen Neuhof Nord und dem Dreieck Fulda zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als plötzlich Starkregen einsetzte. Hierbei verlor die 36-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Flieden aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die auf der Mittellinie befindliche Betonschutzwand. Von dort wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und über die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke katapultiert, wo er letztendlich im Graben zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin und ihr 34-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Weiterhin wurden mehrere Meter Schutzplanke beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 12.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag (02.07.) wurde in der Zeit von circa 7:30 Uhr bis 16:50 Uhr in der Straße "Klaustor" ein geparkter grauer Audi A1 durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montag (05.07.), gegen 3:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Friedloser Straße aus Richtung Ludwigsau kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Bad Hersfeld. In einer leichten Rechtskurve kollidierte der Opel-Fahrer mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford Focus. Der 18-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, verlor bei dem Aufprall jedoch sein vorderes Kennzeichen und konnte im Nachgang ermittelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Lauterbach-Maar - Am Freitag (02.07.) fuhren gegen 13:40 Uhr ein Skoda-Fahrer, ein Audi-Fahrer und ein Tiguan-Fahrer in dieser Reihenfolge die Neu-Maarer-Straße in Richtung Lauterbach. In Höhe der Hausnummer 14 musste der erste Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der zweite Fahrer bremste anschließend ebenfalls. Der dritte Fahrer bemerkte das Abbremsen jedoch zu spät und fuhr seinem Vorderfahrzeug von hinten auf, sodass dieser auf den ersten Wagen geschoben wurde. Sowohl der Skoda- als auch der Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

Unfall beim Ausparken

Wartenberg-Angersbach - Am Samstag (03.07.) wollte gegen 12 Uhr eine Dacia-Fahrerin aus einem Parkplatz einer Bankfiliale nach hinten ausparken. Dabei übersah sie einen dort stehenden Sprinter einer Logistikfirma und stieß mit ihm zusammen. Die Dacia-Fahrerin und der Sprinter-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld - Am Donnerstag (01.07.), gegen 7:50 Uhr, parkte eine 50-jährige Autofahrerin aus Kirtorf ihren grauen BMW auf einem Parkplatz in der Jahnstraße in Alsfeld. Als sie gegen 12:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der Fahrerseite eine Beschädigung an der hinteren Fahrzeugtür fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zaun beschädigt

Berfa - In der Zeit vom 25. Juni, 20 Uhr, bis 26. Juni, 15 Uhr, wurde ein Maschendrahtzaun in der Straße "Am Sand" in Berfa beschädigt. Vermutlich fuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher rückwärts gegen den dortigen Eckzaunpfahl und beschädigte den Zaun dadurch auf einer Länge von fünf Metern. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld - Am Donnerstag (01.07.), gegen 8 Uhr, parkte ein 40-jähriger Autofahrer aus Alsfeld seinen weißen Opel auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Grünberger Straße. Als er gegen 8:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange und dem Kotflügel fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

