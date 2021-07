Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug beschädigt - Motorsense entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld - Das Fahrzeug einer 61-Jährigen aus Bad Hersfeld wurde zwischen Dienstagabend (29.06.) und Mittwochvormittag (30.06.) aufgebrochen. Der schwarze VW Lupo war auf dem Grundstück der Geschädigten in der Sternerstraße geparkt. Bisher unbekannte Täter entwendeten die Zierleisten der Beifahrertür und beschädigten diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorsäge entwendet

Bebra - In ein Vereinsheim in der Straße "Im Kessel" wurde am Sonntag (04.07.), gegen 12.30 Uhr, eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten mit unbekanntem Werkzeug die Tür auf und entwendeten eine Motorsense der Marke "Stihl" im Wert von rund 200 Euro. Es entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell