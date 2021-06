POL-CUX: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Geestland / Langen. Am Sonntag, 06.06.2021, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Mittelfeldweg in Langen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den am Fahrbahnrand geparkten PKW Audi einer 38-jährigen Geestländerin. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 EUR. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

