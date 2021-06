Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus +++ mehrere Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss +++ Steinwurf von Autobahnbrücke

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 04.06.2021 in der Zeit von ca. 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Drangstweg ein. Hieraus wurde unter anderem diverser Schmuck entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven unter Tel.: 04721/5730 zu wenden.

+++

Cuxhaven - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 05.06.2021 ca. 06.15 Uhr fuhr ein 19jähriger Cuxhavener mit einem weißen Citroen zunächst in einen Zaun im Wehrbergsweg und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber wenig später aufgrund eines Zeugenhinweises durch die Polizei gestoppt werden. Der Grund für seine Flucht dürfte in der folglich festgestellten Alkoholisierung von über 1,4 Promille, Anzeichen von Beeinflussung durch Betäubungsmittel, dem unbefugten Gebrauch des PKW und dem Fehlen einer Fahrerlaubnis gelegen haben. Gegen den 19jährigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

+++

Loxstedt/ BAB27, FR Walsrode - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 05.06.2021, gegen 00:10, befährt ein 32-jähriger Bremerhavener die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle werden bei dem Betroffenen körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuten. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

+++

Geestland, BAB27, FR Cuxhaven, KM 134,870, Gemarkung Geestland (Brückenüberführung Wehdener Straße / K64) - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, den 04.06.2021, gegen 15:48 Uhr, befuhr eine 19-Jährige die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Auf Höhe der Brückenüberführung Wehdener Straße (K64) kam es zu einem deutlich sichtbaren Steinschlag an der Frontscheibe. Zu dieser Zeit befanden sich zwei Jugendliche an der dortigen Brüstung. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

+++

Bremerhaven, BAB27 FR Walsrode, Km 123 - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, den 04.06.2021, gegen 23:35 Uhr befährt ein 25-jähriger aus Stotel die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergibt sich der Verdacht, dass der 25-Jährige unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln steht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell