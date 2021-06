Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Einfluss von BtM +++ Kleinkraftrad ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt +++ Unfall mit leicht verletzter Person

Cuxhaven

Loxstedt/BAB27. Am Donnerstag, den 03.06.2021, gegen 20:43, unterstützten Polizeikräfte des Polizeikommissariats Geestland eine Zollkontrolle auf dem Autobahnparkplatz Nesse. Hierbei stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer eines Ford Focus unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde wegen Besitzes und Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Strafverfahren eingeleitet.

Geestland. Am Donnerstag, den 03.06.2021, gegen 23:38 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bremerhaven mit seinem Leichtkraftrad die Leher Landstraße in Geestland. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren, wurde eine Geschwindigkeit deutlich über 25 Km/h gemessen. Da der 20-Jährige jedoch nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cuxhaven. Am Donnerstag, 03.06.2021, ereignete sich in der Straße Über der Braake, im Ortsteil Altenbruch, gegen 12:10 Uhr ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei fuhr ein 60-jähriger Otterndorfer mit seinem Renault auf einen verkehrsbedingt wartenden VW, einer 71-Jährigen auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden, welcher im mittleren vierstelligen Bereich liegen dürfte. Die Fahrzeugführerin des VW's wurde hierbei leicht verletzt.

