POL-LB: Weil der Stadt: Schmorbrand im Heizungskeller

Ein überhitzter Heizstab eines Warmwasserspeichers hat am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Dr.-Dietter-Straße in Merklingen zu einem Schmorbrand an der Heizungsanlage eines Wohnhauses und zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Nachdem Rauch aus dem Keller des Hauses drang, alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Es war jedoch zu keinem offenen Brand gekommen und die Feuerwehr belüftete das Gebäude. Der an der Anlage entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der allein anwesende Hauseigentümer wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, war aber unverletzt geblieben.

