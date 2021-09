Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Unfallflucht in der Industriestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand am Mittwochabend bei einer Unfallflucht in der Industriestraße in Sersheim. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen 20.40 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte gegen einen geparkten BMW. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Möglicherweise handelt es sich bei dem Unbekannten um einen Gast der Bar, vor der sich der Unfall ereignete. Der Mann war nach derzeitiger Erkenntnisse mit einem Smart ForFour in grau-rot unterwegs. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

