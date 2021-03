Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehr löscht Brand in Dachgeschosswohnung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen acht Uhr gingen bei der Leitstelle der Berufsfeierwehr Mülheim mehre Notrufe über eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Alte Straße in der nähe Saarner Straße ein. Da unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, wurden unverzüglich beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr Mülheim, sowie ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort drang dichter Rauch aus dem Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses. Alle Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig in Sicherheit bringen können. Sofort ging ein Trupp mit schwerem Atemschutz und Löschleitung, zur Brandbekämpfung vor. Eine Drehleiter ging vor dem Gebäude in Anleiterbereitschaft. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter maschinell belüftet. Nach dem Abschluss der Nachlöscharbeiten und der Kontrolle der angrenzenden Wohnungen, war der Einsatz nach etwa eineinhalb Stunden beendet. Vor Ort waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt, sowie die Polizei. Bei dem Brand entstand erheblicher Sachschaden. SWi, AJo

