Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftung beschädigte Tankstelle

Parchim (ots)

Am Mittwoch gegen 23:03 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim zu einem Brand an der Access-Tankstelle in der Parchimer Weststadt gerufen. Passanten hatten bemerkt, dass ein an der Rückseite des Gebäudes stehender Rollcontainer, in dem "Gelbe Säcke" lagerten, in voller Ausdehnung brannte. Sie informierten über Notruf die Feuerwehr, die dann den Brand löschte. Durch das Feuer wurde die Fassade des Tankstellengebäudes erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 5.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen, die sich zu dieser Zeit auf dem Gelände der geschlossenen Access-Tankstelle aufgehalten haben? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Parchim unter 03871-6000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. René Kasten, Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Parchim

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell