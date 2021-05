Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Junger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

Bei der Kontrolle eine 19-jährigen PKW-Fahrers am 15.05.2021 gegen 09:45 Uhr an der A 61 bei Gau-Bickelheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Hinweise auf Drogenkonsum fest. Der Verdacht erhärtete sich nach einem entsprechend positiven Vortest. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

