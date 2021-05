Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall, Sperrung Anschlussstelle Mörstadt, Landung des Rettungshubschraubers

A61, Worms (ots)

Am Freitagmittag um 15:39 Uhr kommt es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe der Anschlussstelle Worms-Mörstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kommt der alleinbeteiligte Fahrzeugführer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Während der Unfallaufnahme wird die Abfahrt der Anschlussstelle Mörstadt sowie der rechte Fahrstreifen der durchgängigen Fahrbahn gesperrt. Der fließende Verkehr kann über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der ebenfalls verständigte Rettungshubschrauber landet auf dem gesperrten Teil der Anschlussstelle, wird im Anschluss jedoch nicht mehr benötigt. Der 64-Jährige wird zwecks medizinischer Untersuchung durch den Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Sperrungen kommt es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu Rückstau. Die Sperrung konnte um 16:51 Uhr wieder komplett aufgehoben werden.

