Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Duingen Unfallflucht in Marienhagen

Hildesheim (ots)

Duingen

Am Mittwoch, 29.09.2021, gegen 09.30 Uhr, beschädigte der Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in 31089 Duingen/OT Marienhagen, in der Ortsdurchfahrt auf der B 240, zwei Sperrpfosten. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie das in Richtung Weenzen fahrende Fahrzeug nach rechts auf den Gehweg geriet und die Sperrpfosten umriss. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Geschädigt ist in diesem Fall die Straßenmeisterei Gronau. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Alfeld unter Tel: 05181/91160./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell