Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Einbruch in Vereinsheim

Möhnesee (ots)

Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim ist es im Zeitraum zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, an der Straße Kettelbötel gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Ohne Beute zogen die Unbekannten auf gleichem Wege wieder ab. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell