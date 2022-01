Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lenkräder und Navis

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei BMW-Fahrzeuge von Dieben angegangen. Am Karonlingerweg öffneten die Täter auf bislang nicht geklärte Art und Weise einen dort geparkten BMW. Sie bauten das Lenkrad und das Navigationssystem aus. Ganz in der Nähe, im Brinkenkamp, wurde die Seitenscheibe eines BMWs eingeschlagen. Auch hier entwendeten die Täter das Lenkrad und das Navigationssystem. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

