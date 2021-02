Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer weicht aus und kommt von Straße ab

Vreden (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden sind am Mittwoch in Vreden entstanden. Nach Angaben eines 25-Jährigen war dieser gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto auf der winterglatten Ottensteiner Straße aus Richtung Ottenstein kommend in Richtung Vreden unterwegs, als ihm in Höhe der Sportplätze ein Sattelzug auf seiner Fahrspur entgegen gekommen sei. Der Ahauser sei nach rechts ausgewichen, von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten kollidiert. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, habe sich der Fahrer des Lkw entfernt, schildert der Ahauser das Geschehen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug solle es sich nach Angaben des Verunfallten um eine dunkelblaue Zugmaschine mit weißem Sattelauflieger und blauer seitlicher Aufschrift handeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

