Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Biogasanlage gerät in Brand

Velen (ots)

Nach ersten Schätzungen rund 300.000 Euro Sachschaden sind am frühen Donnerstagmorgen in Nordvelen entstanden. In Brand geraten war eine Biogasanlage an der Nordvelener Straße. Gegen 04.15 Uhr rückten die Kräfte der Feuerwehr und Polizei aus. Brandexperten der Kriminalinspektion 1 haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell