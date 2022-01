Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Autoscheiben eingeworfen

Geseke (ots)

An der Drüppelgasse und der Südmauer sind an mehreren Autos im Zeitraum zwischen Samstag, 07:30 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, Autoscheiben beschädigt worden. Unbekannte Täter warfen die Scheiben mit Steinen ein. Zeugen, die Hinweise auf die Taten oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

