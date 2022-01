Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Brand in Gartenhütte

Lippstadt (ots)

Am Freitag, gegen 22:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenhütte an die Bökenförder Straße gerufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer recht schnell löschen. An dem Gartenhäuschen entstand Sachschaden. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, sich unter der Rufnummer 0291-91000 zu melden. (lü)

