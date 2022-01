Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Einbruch in Haus

Warstein (ots)

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, ist es an der Rosengasse zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, um in die Räume zu gelangen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (wo)

