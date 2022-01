Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippetal (Heintrop-Büninghausen)

Volltrunken in den Gegenverkehr

Am 28.01.2022, gegen 21:30 Uhr, befährt eine 72 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Welver mit ihrem PKW Dacia die Büninghauser Straße in Richtung Vellinghausen. Ein 70 Jahre alter Fahrzeugführer, ebenfalls aus Welver, befährt mit seinem VW die Büninghauser Straße zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Vermutlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung gerät er nach links auf die Gegenfahrspur und kollidiert mit dem entgegenkommenden Dacia. Er verletzt sich hierbei leicht, die geschädigte Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. Beide PKW müssen abgeschleppt werden. Dem Unfallverursacher wird im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wird sichergestellt.

Lippetal (Nordwald)

Bekifft in den Straßengraben

Am 29.01.2022, gegen 09:30 Uhr, befährt ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer aus Lippetal mit seinem VW die Straße Am Rott in nördliche Richtung. Er kommt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und landet im Graben. Hierbei verletzt er sich leicht und wird mit einem Rettungswagen einem Krankhaus zugeführt. Da er zuvor den Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt hatte wird ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird beschlagnahmt. Der schwer beschädigte PKW wird abgeschleppt.

Lippstadt (Overhagen)

Mit überhöhter Geschwindigkeit gegen die Leitplanke

Am 29.01.2022, gegen 13:40 Uhr, befährt ein 19 Jahre alter Kradfahrer aus Lippstadt die Horner Straße und kommt vermutlich aufgrund der deutlich überhöhten Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Er wird über die Leitplanke geworfen während sein Krad noch einige Meter auf der Fahrbahn weiter rutscht. Der 19 jährige verletzt sich schwer und wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lünen geflogen. Lebensgefahr besteht zu diesem Zeitpunkt nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell