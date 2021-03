Polizei Wuppertal

POL-W: W Lebloser Mann in der Wupper - Kriminalpolizei ermittelt

Wuppertal (ots)

Heute (05.03.3021), gegen 09:55 Uhr, meldeten Passanten einen leblosen Körper in der Wupper. Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei konnten einen bereits verstorbenen Mann in Höhe der Kohlfurther Brücke in Wuppertal aus dem Wasser bergen. Die Umstände, die zu dem Tod des bislang unbekannten Mannes führten konnten bislang nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

