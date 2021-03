Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub in Einfamilienhaus in Remscheid - Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

Gestern (04.03.2021, gegen 22:00 Uhr, kam es in Remscheid zu einem Raub in einem Einfamilienhaus. Als ein 79-Jähriger sein Einfamilienhaus in Remscheid-Lüttringhausen betreten wollte, schubste ihn ein bislang Unbekannter in den Flur. Dann entnahm der Täter Bargeld aus der Geldbörse seines Opfers und flüchtete. Der unverletzte Senior informierte die Polizei. Die Suche nach dem Räuber verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Raub aufgenommen. (sw)

