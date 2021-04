Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Vorbeifahren Auto gestreift (29.04.2021)

Triberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 15.40 Uhr auf der Schulstraße entstanden. Ein 35-Jähriger fuhr mit einem Ford Transit, an dem sich plötzlich eine Hecktür öffnete und nach außen schwang. Dabei beschädigte sie einen geparkten Audi.

