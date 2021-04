Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen, TUT) Mercedes und Seat nach Unfall schrottreif

Kolbingen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Steigstraße ist an der Einmündung der alten Schmiedegasse ein Seat-Fahrerin mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes zusammengestoßen. Die 54-jährige Frau im Seat wurde leicht verletzt. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 20 Jahre alte Fahrer im Mercedes-Van blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

