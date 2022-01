Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rotes Wohnmobil gestohlen

Soest (ots)

Ein roter Camper von "Weinsberg" mit dem amtlichen Kennzeichen SO-DD42 und einem auffälligen grauen Tape an der Heckscheibe wurde zwischen Donnerstag, 12 Uhr und Freitag (28. Januar 2022), 05.45 Uhr, aus einer Parkbucht am Karl-Rose-Weg entwendet. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Wohnmobils machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell