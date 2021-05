Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: E-Roller auf S-Bahngleise geworfen

Ein aufmerksamer Straßenbahnführer hat am Sonntag in Heilbronn Schlimmeres verhindert. Unbekannte hatten von einer Fahrzeug- und Fußgängerbrücke an der Straße "Am Sülmertor" einen E-Scooter in den Gleisbereich der S-Bahn-Linie geworfen. Gegen 14.30 Uhr näherte sie die Bahn der Gefahrenstelle. Glücklicherweise erkannte der Straßenbahnführer die Situation rechtzeitig und konnte das Schienenfahrzeug abbremsen, eine Kollision mit dem E-Scooter allerdings nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall zerbrach der Roller in seine Einzelteile. Eine Zugbegleiterin räumte das Hindernis anschließend von der S-Bahnstrecke. Alle Insassen der S-Bahn blieben unverletzt. An der Straßenbahn sowie an den Gleisen entstand kein Sachschaden. Der an dem E-Roller aufgetretene Sachschaden beziffert sich auf circa 1.500 Euro. Neben Polizeibeamten des Polizeireviers Heilbronn waren auch Bundespolizisten vor Ort. Die Polizei hat wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenbahnverkehr sowie wegen Sachbeschädigung die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500 entgegen.

Weinsberg: Einkaufswagen zwischen und gegen Autos geschoben

Mit einem Einkaufswagen hat eine unbekannte Person auf einem Supermarktparkplatz in der Haller Straße in Weinsberg Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro angerichtet. Am Freitagnachmittag schob der oder die Unbekannte den Wagen zwischen zwei abgestellte Pkw, woraufhin dieser mit einem der Autos kollidierte. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von circa 15 Uhr bis 20 Uhr. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch ohne Diebesgut

Gewaltsam haben sich Unbekannte in der Nacht auf Montag Zutritt zu einer Firma in Heilbronn-Böckingen verschafft. Gegen 3.30 Uhr hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster in dem Gebäude in der Georg-Vogel-Straße auf. Durch dieses betraten die Personen die Büroräumlichkeiten und durchwühlten Teile des Büros sowie den Kassenbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07131 204060 melden sollen.

Bad Rappenau: Einbruch und Sachschaden auf Minigolfanlage

Eine Minigolfanlage war am Samstagabend das Ziel von Einbrechern in Bad Rappenau. Die Unbekannten drückten den Maschendrahtzaun des Areals im Piaweg herunter und versuchten auf dem Gelände mehrere Türen aufzubrechen. Erfolgreich waren sie bei drei Spinden, die sie gewaltsam öffnen konnten. Außerdem hebelten sie die Tür eines Geräteschuppens auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Das Polizeirevier Eppingen ermittelt und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Lauffen am Neckar: 12.000 Euro Sachschaden bei Ausweichmanöver

Weil ein 30-jähriger BMW-Fahrer am Samstagabend den Audi eines 20-Jährigen übersehen hat, ist es in Lauffen am Neckar zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro gekommen. Der 30-Jährige war von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Kirchheim auf der Bundesstraße 27 unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen. Hierbei missachtete er den Audi, welcher sich auf der Bundesstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befand. Der 20-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und wich nach rechts aus, um einer Kollision zu entgehen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und zwei Hinweisschilder und fuhr anschließend die Böschung herunter. Circa zehn Meter weiter, in der Straße "Am Turnerheim", kam der Audi zum Stillstand. Glücklicherweise blieben der 20-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin unverletzt. Der 30-Jährige fuhr umgehend zu dem anderen Beteiligten und erkundigte sich nach dessen Wohlbefinden. An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr an die Unfallstelle.

Neuenstadt am Kocher: Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Ein Mountainbiker hat sich am Samstagnachmittag bei einem Sturz in Neuenstadt am Kocher schwere Verletzungen zugezogen. Der 50-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Mountainbikestrecke Salzweg unterwegs. Nach seinen Angaben rutschte sein Vorderrad aufgrund des schlammigen Untergrunds weg, wodurch er das Gleichgewicht verlor. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Spaziergänger leisteten erste Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus.

