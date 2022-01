Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Samstag, um 14:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Mastholter Straße/Qualenbrink zu einem Unfall. Eine 81-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Porsche Cayenne auf der Mastholter Straße unterwegs. Sie beabsichtigte nach links, in die Straße Qualenbrink abzubiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 65-jährigen Radfahrer aus Lippstadt. Es kam zur Kollision und Radler stürzte. Er verletzte sich und musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand leichter Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell