Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Büroräume

Soest (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 08:20 Uhr, ist es in der Straße Am Hohnekirchhof zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräume einer Kirchengemeinde. Entwendet wurde eine Geldkassette mit zwei kirchlichen Siegeln. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

