Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Zerstörungswut?

Bühl, Vimbuch (ots)

Was genau hinter diversen mutwillig herbeigeführten Beschädigungen auf einem Gartengrundstück im Gewann "Hintere Matten" steckt, ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Unbekannte verwüsteten auf dem Gelände nahe der Straße "Forlenhof" am Dienstagnachmittag den Außenbereich einer Gartenhütte, zerschlugen mehrere Flaschen alkoholischer Getränke und beschädigten Pflanzen mit einer Axt. Der so entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Bühl ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und nehmen unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 Zeugenhinweise entgegen. /ma

