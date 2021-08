Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Von Fahrbahn abgekommen

Hohberg, Hofweier (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in der Freiburger Straße gegen eine Grundstücksmauer geprallt und hat sich durch die Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten gesundheitliche Probleme ursächlich dafür gewesen sein, dass die Frau gegen 9:30 Uhr mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Am Unfallwagen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro entstanden sein.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell