Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett, L 87 - Festgefahren - Straßensperrung

Rheinau, Freistett, L 87 (ots)

Ein 49 Jahre alter Sattelzugfahrer ist am Dienstagvormittag auf der L 87 bei Freistett auf Abwege geraten und hat sich hierbei festgefahren. Derzeit ist die Landstraße zur Bergung des Schwergewichts komplett gesperrt. Die Dauer der Bergungsarbeiten ist noch nicht genau abschätzbar. Bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens übernahmen Beamte des Polizeipostens Rheinau die Verkehrsregelung und der fließende Verkehr wurde halbseitig an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brummi-Lenker kurz abgelenkt und geriet gegen 10:45 Uhr auf das Bankett rechts der Fahrbahn. Im weichen Untergrund gab es dann kein Zurück mehr auf die Fahrbahn und der mit rund 40 Tonnen Schnittholz beladene Sattelzug blieb stecken. Hierbei wurde das Bankett über eine Länge von etwa 40 Metern aufgerissen. Ob am Sattelzug ein Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Die Beamten vor Ort haben hervorgehoben, dass die Ladung vorbildlich gesichert war und hierdurch unbeschädigt blieb.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell