Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Abgestürzt

Lauf (ots)

Bei Dacharbeiten im Rotzenbachweg stürzte am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr ein 59-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe. Der Mann wurde schwerstverletzt, nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle, mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /ag

