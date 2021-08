Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Dieb gestellt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Montagmittag kurz nach 14 Uhr in einem Supermarrkt in der Wilhelm-Drapp-Straße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen waren insgesamt drei männliche Personen im Markt und zumindest einer des Trios nahm ein Elektrowerkzeug samt Akku aus einer Verpackung und verstaute dieses in seiner Jacke. Ein Kunde beobachtete den Vorgang und verständigte einen Mitarbeiter des Marktes, der daraufhin die Männer ansprach. Diese rannten sofort aus dem Markt und flüchteten in Richtung Kuppenheimer Straße. Den Beamten der Polizei aus Baden-Baden gelang es den Tatverdächtigen, der die Gerätschaften in seine Jacke verstaut hatte, im Bereich der Wilhelm-Drapp-Straße zu sichten, ihn nach einer weiteren Verfolgung zu Fuß über die Bahngleise einzuholen und ihn letztlich vorläufig festzunehmen. Das Diebesgut konnte bei einer späteren Absuche des Fluchtweges in einem Gebüsch versteckt aufgefunden werden. Die beiden mutmaßlichen Mittäter entkamen unerkannt. Den 22-Jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

