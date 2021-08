Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Einbrecher unterwegs

Zell am Harmersbach (ots)

Der Bewohner eines Anwesens in der Straße "Steinenfeld" wurde am Dienstag gegen 2 Uhr durch Geräusche wach. Als er nachsah, überraschte er einen mutmaßlichen Einbrecher, der durch das Aufhebeln einer Zugangstür in das Anwesen gelangt war. Als dieser erkannte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand an der Tür ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell