Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Unfall mit Leichtkraftrad

Achern, L87 (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad ereignete sich am Montagabend auf der L87. Die 16-jährige Fahrerin war mit ihrem Zweirad auf bereits der Landstraße von Achern kommend in Richtung Rheinau unterwegs und wollte an der Abfahrt Gamshurst-West nach rechts abbiegen. Hierbei überraschte sie wohl eine Fahrbahnunebenheit, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts auf die Gegenfahrbahn kippte. Glücklicherweise erlitt sie hierbei nur eine oberflächliche Schürfwunde. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

