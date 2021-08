Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Sachbeschädigung an geparktem Auto, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde in der Speyerer Straße auf Höhe der Einmündung zur Engelstraße die Fahrerseite eines schwarzen Seat vom hinteren Kotflügel, über die beiden Türen bis zum vorderen Kotflügel sowie der linke Außenspiegel beschädigt. Als der bislang Unbekannte zwischen 23 Uhr und 11.30 Uhr die Speyerer Straße befuhr, kollidierte er hierbei mit dem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Am beschädigten Seat waren weiße Farbabtragungen erkennbar. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher, der möglicherweise mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer: 07222/761-0 entgegen.

/lk

