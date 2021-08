Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - In Bäckerei eingebrochen

Durmersheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar in der Hoffnung, Bargeld zu finden, verschafften sich Unbekannte in den frühen Montagmorgenstunden Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem die Langfinger fündig geworden sind, gelang es ihnen mit ihrer Beute unerkannt zu verschwinden.

