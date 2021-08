Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verdächtige Personen

Appenweier (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstag gegen 2:40 Uhr zwei junge Männer die sich am Bahnhof Kehl mutmaßlich an Fahrrädern zu schaffen machten. Gemeinsam mit einer Streife der Bundespolizei gelang es den Polizisten des Polizeireviers Kehl die beiden 16 und 21-Jährigen im Bereich des Bahnhofes festzustellen. Durch die Beamten konnte ein aufgebrochenes Fahrradschloss im dortigen Bereich aufgefunden werden. Ob das von den zwei Männern mitgeführte Fahrrad zuvor von diesen entwendet wurde ist nun auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell