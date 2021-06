Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wird zwischen Gabelstapler und Steinmauer eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Gabelstapler hat ein 25 Jahre alter Mann am Donnerstagmittag in Petershagen-Hävern schwere Verletzungen erlitten.

Um kurz vor 12 Uhr befuhr der Mann aus Stolzenau ersten Erkenntnissen zufolge die Häverner Dorfstraße vom Häverner Ring kommend in Richtung Häverner Brink. An einer Hofeinfahrt wollte er auf unebener Fahrbahn nach links in diese abbiegen. Dabei rutschte der offenbar nicht angeschnallte 25-Jährige vom Fahrersitz des Gabelstaplers und wurde zwischen dem Heck des sich augenscheinlich in desolatem Zustand befindlichen Arbeitsfahrzeugs und einer Natursteinmauer eingeklemmt.

Nach Stabilisierung durch die alarmierten Rettungskräfte, forderte der verantwortliche Notarzt einen Rettungshubschrauber an, der den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus nach Hannover flog.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell