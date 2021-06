Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw auf A 4 in Höhe Wildeck verunfallt - Vollsperrung in FR Osten und Umleitung Schwerverkehr bereits ab Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Um 19.19 Uhr verunfallte ein Lkw auf der A4 in Fahrtrichtung Osten zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach (34) und Obersuhl (35). Vermutlich aufgrund eines Motorplatzers geriet der Sattelzug ins Schleudern und blieb am rechten Fahrbahnrand am Rande eines Abhanges liegen. Die Sicherung des Lkw und seine Bergung wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die A4 ist ab der AS Hönebach (34) in Fahrtrichtung Osten gesperrt.

Umleitungsempfehlung:

- Pkw können ab der AS Hönebach (34) die ausgeschilderte U 81 nutzen - Lkw`s nutzen bitte bereits ab der AS Bad Hersfeld (32) die B 27 nach Bebra/Sontra und fahren nach Sontra über die B 400 und die AS Herleshausen zurück auf die A4.

