Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad von Veranda gestohlen - Gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrrad von Veranda gestohlen

Alsfeld - Ein schwarz-mattes Herren-Crossrad der Marke Ridley mit blauen Applikationen entwendeten Unbekannte am Mittwochmorgen (16.06.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9:15 Uhr, von einer Gartenveranda in der Leinwebergasse. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

Lauterbach - Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag (16.06), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 15 Uhr, in einer Parkanlage in der Straße am Eichberg ein dort abgestelltes Fahrrad samt Schloss und darin befindlichem Schlüssel. Gegen 16:15 Uhr konnte das Zweirad in der Straße "Am Sportfeld" wieder aufgefunden werden. Von anderen Langfingern wollten sich die Fahrraddiebe das frisch ergaunerte Zweirad offensichtlich jedoch nicht klauen lassen und sicherten ihre Beute mit dem zuvor entwendeten Schloss ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell