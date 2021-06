Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Fulda - Am Dienstag (15.06.) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 458. Ein 29-jähriger Ford Transit-Fahrer befuhr die B458 von Dipperz kommend in Richtung Poppenhausen. An der Einmündung Friesenhausen bog er nach links auf den Eckardsberger Weg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen BMW-Fahrer, der auf der B458 aus Richtung Poppenhausen in Richtung Dipperz fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer schwer und der Beifahrer des BMW leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Fulda - Am Mittwoch (16.06.) kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Künzeller Straße / Kreuzbergstraße. Ein 30-jähriger Mazda-Fahrer aus Künzell sowie ein 40-jähriger Opel-Fahrer aus Altengronau befuhren nacheinander die Künzeller Straße stadteinwärts. Der Mazda-Fahrer hielt an der roten Ampel an. Dies bemerkte der Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den wartenden Mazda-Fahrer auf. Der Fahrer und Beifahrer des Mazdas wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Fulda - Am Mittwoch (16.06.), gegen 13 Uhr, kam es in der Magdeburgerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem 37-jährigen Jaguar-Fahrer. Der Jaguar-Fahrer fuhr aus Richtung Weiherweg und hielt mit eingeschaltetem Blinker an der unterbrochenen Leitlinie der Magdeburger Straße, um anschließend auf den dortigen schuleigenen Parkplatz einzufahren. Gleichzeitig fuhr ein Kradfahrer aus Richtung Zieherser Weg in Richtung Weiherweg und stieß aus unbekannten Gründen gegen den linken vorderen Stoßfänger des Jaguar-Fahrers. Es entstand am Stoßfänger des Jaguars ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Haunetal/Neukirchen - Am Dienstag (15.06.) ereignete sich, gegen 15 Uhr, auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw. Eine 65-jährige Fahrerin aus Haunetal verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, querte dabei die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen dort geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Pkw der 65-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kippte um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Da sich der Pkw zunächst nicht öffnen ließ, wurde die freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert. Die Unfallverursacherin selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach Bergung in ein Krankenhaus verbracht. An dem geparkten Pkw entstand Totalschaden. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Alsfeld - Am Dienstag (15.06.) befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Rhön-Grabfeld, gegen 15 Uhr, mit ihrem Ford-Transit die Bundesstraße 62 von Eifa kommend in Richtung Alsfeld. An der Kreuzung B62/ B254 wollte die junge Frau nach rechts auf die B254 Richtung Eudorf abbiegen. Sie ordnete sich hierfür zum Rechtsabbiegen auf dem Fahrstreifen ein und hielt an der Sichtlinie nochmals an. Ein hinter ihr fahrender 30-jähriger Audi-Fahrer aus Alsfeld bemerke den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den stehengebliebenen Ford-Transit auf. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 17.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Schotten-Rainrod - Am Mittwoch (16.06.) fuhr ein Mercedes-Vito-Fahrer gegen 19 Uhr von der Bundesstraße 455 kommend in die Mühlstraße. In Höhe des Sportlerheimes / Sportplatzes lief plötzlich ein 6-jähriger Junge über die Straße. Der Vito-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Dieses wurde bei dem Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

