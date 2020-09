Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Schweinestalls

Am Dienstag, 8. September 2020, wurde der Polizei gegen 09.16 Uhr ein Brand eines Schweinestalls an der Pehmertanger Straße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Schweinestall mit einer angrenzenden Werkstatt in Brand. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 1000 Ferkel dort untergebracht. Etwa 100 Tiere konnten durch die Betreiber eigenständig aus dem Stall gebracht werden. Das Veterinäramt Cloppenburg war vor Ort vertreten. Die Feuerwehren Markhausen, Garrel, Bösel, Scharrel, Friesoythe, Gehlenberg, Altenoythe und Cloppenburg rückten mit 25 Einsatzfahrzeugen und etwa 200 Kräften aus. Zwei Rettungswagen wurden vorsorglich alarmiert, es wurden jedoch keine Personen verletzt. Da der Stall mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet war, wurde ein Energieversorger hinzugezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei nahegelegene Biogasanlagen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner und Verkehrsteilnehmer gewarnt. Auf der B72 wurde daher zeitweise die Geschwindigkeit reduziert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden bereits aufgenommen und dauern an. Der Sachschaden wird auf 750000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell