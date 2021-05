Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 07.05.21

Wildunfall

Am Donnerstag, gegen 21.25 Uhr, kam es auf der B 248, im Bereich Könneckenrode, zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Lehrte und einem die Fahrbahn überquerenden Reh. Das Tier wurde getötet, am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Verkehrsunfall

Ein 62-Jähriger Fahrzeugführer aus Höxter verunfallte am Freitag, gegen 02.15 Uhr, auf der B 82, Höhe Abfahrt Hahausen, als er aufgrund von Übermüdung nach links von der Fahrbahn abkam. Er touchierte zunächst zwei Bäume am Straßenrand und kam anschließend im Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Verstoß gegen die Nds. Coronaverordnung

Die Beamten des Polizeiklommissariats Seesen stellten nach Hinweisen aus der Bevölkerung am Donnerstag, gegen 22.40 Uhr, in der Wohnung einer Seesener Familie fest, dass dort offensichtlich eine Feier mit 22 Personen, aus verschiedenen Haushalten,davon 9 Personen über 14 Jahre, stattfand. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden gefertigt und die Feier aufgelöst.

