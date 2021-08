Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Exhibitionist am Bahnhof, Hinweise erbeten

Appenweier (ots)

Im Bereich des Pendlerparkplatzes am Bahnhof soll sich am Montagabend kurz vor 19 Uhr ein circa 20 bis 25 Jahre alter Mann vor einer jungen Frau entblößt haben. Nach Angaben der 22-jährigen Joggerin soll er ihr mit heruntergelassener Hose entgegengetreten sein und sie angesprochen haben. Die junge Frau beschreibt den Unhold als circa 185 Zentimeter groß, dunklere, leicht lockige Haare und deutschsprechend. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jogginghose und einem hellen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kriminalpolizei in Offenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

