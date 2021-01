Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag gegen 12:00 Uhr und Mittwochmorgen gegen 11:00 Uhr brachen bislang unbekannte Einbrecher in eine Gartenhütte einer Gartenanlage in Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock ein und entwendeten Klein-Werkzeug sowie Spirituosen. Hierzu brachen sie die verschlossene Tür der Gartenhütte gewaltsam auf.

